Κοινωνία

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Βρέθηκε χειροβομβίδα σε διαμέρισμα

Η Αστυνομία απέκλεισε τον χώρο.

Χειροβομβίδα βρέθηκε σήμερα - μετά το μεσημέρι - στο πατάρι διαμερίσματος στην οδό Κομνηνών 29, στα Εξάρχεια. Την χειροβομβίδα βρήκαν μέσα σε μια τσάντα στο πατάρι, εργαζόμενοι σε συνεργείο που έκανε ανακαίνιση στο διαμέρισμα και ειδοποιήσαν την Αστυνομία. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά και ειδοποιήθηκε ο στρατός ο οποίος θα παραλάβει το υλικό.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το διαμέρισμα δεν κατοικείτο εδώ και καιρό, καθώς είχε αγοραστεί από μία γυναίκα πριν από μήνες, η οποία αποφάσισε να το ανακαινίσει.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ.