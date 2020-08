Κόσμος

Ερντογάν: Μην τυχόν επιτεθείτε στο Oruc Reis, θα πληρώσετε βαρύ τίμημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε: «Και σήμερα είπαμε μην τυχόν επιτεθείτε στο Oruc Reis αλλιώς θα πληρώσετε βαρύ τίμημα. Και έλαβαν την πρώτη απάντηση».

Νωρίτερα ο Ερντογάν είχε επικοινωνία με την Γερμανία Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, με τους δύο ηγέτες να μιλούν τηλεφωνικά για την ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν, στην επικοινωνία του με τη Μέρκελ -όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ- δήλωσε ότι είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο βάσει του διεθνούς δικαίου και του διαλόγου.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωνε νωρίτερα πως η λύση στη διένεξη της Τουρκίας με την Ελλάδα σχετικά με τις ενεργειακές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, δίχως να επιδιώκει περιπέτειες στην περιοχή.