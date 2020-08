Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ξεκαθαρίζει αν ο κορονοϊός μεταδίδεται από τα τρόφιμα

Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού από τις συσκευασίες τροφίμων, πρέπει οι πολίτες να φοβούνται.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαντά...

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποβάθμισε σήμερα τον κίνδυνο διάδοσης του νέου κορονοϊού από τις συσκευασίες τροφίμων, καλώντας τους πολίτες να μην φοβούνται ότι ο ιός θα μπει στην τροφική αλυσίδα.

«Ο κόσμος δεν θα πρέπει να φοβάται τα τρόφιμα, τις συσκευασίες τροφίμων ή τις παραδόσεις τροφίμων», είπε ο επικεφαλής του προγράμματος επειγόντων του ΠΟΥΕ, Δρ Μάικ Ράιαν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η τροφική αλυσίδα συμμετέχει στη διάδοση του ιού», πρόσθεσε.