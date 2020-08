Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Τεστ σε όσους επιστρέφουν από την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τεστ και καραντίνα αντιμετωπίζει η γειτονική χώρα την πανδημία. Τι αναφέρεται από τον Ιταλό Υπουργό Υγείας για τα “γρήγορα τεστ”.

Tην πραγματοποίηση γρήγορου τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού στους πολίτες που φθάνουν στη χώρα από την Ισπανία, την Κροατία, τη Μάλτα και την Ελλάδα ενέκρινε την Τετάρτη η Ιταλική Κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση έγινε, μέσω διαδικτύου, από τον Ιταλό υπουργό Υγείας, Ρομπέρτο Σπεράντσα.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, για να υπερασπιστούμε τα αποτελέσματα που πετύχαμε τους τελευταίους μήνες, χάρη στις θυσίες όλων μας», υπογράμμισε ο Σπεράντσα.

Τα “γρήγορα τεστ” (η απάντηση, όπως γράφει ο Τύπος, θα δίδεται μέσα σε περίπου είκοσι λεπτά) θα πραγματοποιούνται στα αεροδρόμια. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι με τον τρόπο αυτόν θα αποφευχθεί η επιβολή καραντίνας σε χιλιάδες Ιταλούς οι οποίοι, τις επόμενες εβδομάδες, θα επιστρέψουν από τις διακοπές τους στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους πολίτες φτάνουν στην Ιταλία από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η κυβέρνηση Κόντε έχει αποφασίσει την επιβολή προληπτικής καραντίνας.

Η σχετική απόφαση ακολουθεί την αναστάτωση που προκλήθηκε στην Ιταλία, από περιγραφές νεαρών τουριστών, που μολύνθηκαν από τον ιό κατά τις διακοπές τους στην Κέρκυρα.

«Φέραμε μάσκες από την Ιταλία και τις πρώτες φορές που πήγαμε σε ντίσκο τις φορέσαμε. Αλλά ήμασταν οι μόνοι και οι υπόλοιποι μας κοίταζαν σαν εξωγήινους! Οπότε τις βγάλαμε και εμείς».

Πρόκειται για μια από τις μαρτυρίες που φιλοξενήθηκαν σε δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera. Οι επτά 19χρονοι από την επαρχία του Αρέτζο βρέθηκαν θετικοί μετά την επιστροφή τους από το ελληνικό νησί.

«Στις περιοχές της Ιταλίας όπου δεν υπήρξαν πολλά επιβεβαιωμένα κρούσματα, η παρουσία ανθρώπων που έρχονται από το εξωτερικό με τον ιό είναι πολύ επικίνδυνη. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να τους εντοπίσουμε και να τους παρακολουθούμε», αναφέρουν οι ιταλικές υγειονομικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, euronews