Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Ερντογάν: Οι Ευρωπαίοι θα μάθουν την αλήθεια

Τι απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς...

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τα όσα ισχυρίζεται ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί "απάντησης" από πλευράς Τουρκίας, στους "επιτιθέμενους" εναντίον του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis.

"Σχετικά με ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στο αυριανό έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., μεταξύ άλλων, για τα πραγματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ως προς τα επιχειρησιακά συμβάντα στην περιοχή" αναφέρει η ανακοίνωση.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος, σύμφωνα με τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τόνισε: «Και σήμερα είπαμε μην τυχόν επιτεθείτε στο Oruc Reis αλλιώς θα πληρώσετε βαρύ τίμημα. Και έλαβαν την πρώτη απάντηση»...

Ο ίδιος δεν διευκρίνησε ποια ήταν η φύση της "απάντησης" η οποία δόθηκε...