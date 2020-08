Κόσμος

Αναστασιάδης για Τουρκία: ούτε σέβεται κανόνες, ούτε προσαρμόζεται

Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μια παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη των Η.Ε. διαδέχεται την άλλη, από πλευράς Τουρκίας...

Για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, καθώς και τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κύπρο και την Ελλάδα ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μια παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη των Η.Ε. διαδέχεται την άλλη, από πλευράς Τουρκίας: Ενέργειες, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με το Διεθνές Δίκαιο το οποίο συνεχώς επικαλείται η Τουρκία».

Προσερχόμενος στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ερωτηθείς σχετικά, αναρωτήθηκε: «Εάν η Τουρκία πιστεύει ότι ενεργεί στη βάση του Διεθνούς Δικαίου τότε γιατί δεν δέχεται τις εκκλήσεις και προτάσεις για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά χρησιμοποιεί βία και την υπεροπλία της;».

Ο κ. Αναστασιάδης συνέχισε λέγοντας ότι «καλό θα ήταν, εάν πιστεύουν ότι ενεργούν με βάση το διεθνές δίκαιο, να εισάκουαν εκκλήσεις της ΕΕ, προτάσεις δικές μας, αλλά και της Ελλάδας για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή σε διεθνή επιδιαιτησία. Τι έχουν να ανησυχήσουν, αν, όπως ισχυρίζονται, ενεργούν με βάση το Διεθνές Δίκαιο; Συνεπώς, αυτό που από πλευράς της Ελλάδας αλλά και δικής μας (υπάρχει) είναι τίποτα πέραν από την προσπάθεια μέσα από τη διπλωματία να επιτύχουμε συμμόρφωση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία, επαναλαμβάνω, δεν σέβεται ούτε κανόνες Διεθνούς Δικαίου ούτε και προσαρμόζεται με τη σύγχρονη εποχή. Δείτε αν η οποιαδήποτε άλλη χώρα χρησιμοποιώντας την υπεροπλία ή γενικότερα τη χρήση βίας επιτυγχάνει αυτά που λέει ότι δικαιούται με βάση το Διεθνές Δίκαιο».

Στο ερώτημα αν υπάρχει ικανοποίηση στην Κύπρο από τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων εταίρων στο σύνολό τους, ο Πρόεδρος είπε ότι «αύριο είναι ορισμένη η έκτακτη Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, το ενδεχόμενο είναι να συγκληθεί μια έκτακτη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να μελετήσει την όλη κατάσταση, αν συνεχίσει η Τουρκία να συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο που συμπεριφέρεται».