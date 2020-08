Αθλητικά

Ανακοίνωσε τον Ινσούα η ΑΕΚ

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από σήμερα (13/8) ο Εμάνουελ Ινσούα! Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αργεντινού αριστερού μπακ που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και την υπογραφή συμφωνίας τριετούς διάρκειας.

Ο 29χρονος Ινσούα πήρε τη φανέλα με το νούμερο «22» και πολύ σύντομα θα κάνει check in στο ξενοδοχείο της Βραυρώνας, όπου έχει καταλύσει από σήμερα η αποστολή της ΑΕΚ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Εμανουέλ Ινσούα. Ο Αργεντινός ακραίος αμυντικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Ο Εμανουέλ Ινσούα γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1991 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ακαδημία της Μπόκα Τζούνιορς, κάνοντας το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 25 Απριλίου του 2012 (απέναντι στην Ολίμπο).

Τη σεζόν 2012-13 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γοδόι Κρουζ (33 συμμετοχές, ένα γκολ) και το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στην Μπόκα, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 41 εμφανίσεις (2 γκολ, 6 ασίστ) έως τον Ιανουάριο του 2015, όταν πήρε μεταγραφή στη Γρανάδα (12 συμμετοχές). Το καλοκαίρι του ίδιου έτους αποκτήθηκε από την Ουντινέζε και παραχωρήθηκε ως δανεικός διαδοχικά στη Νιούελς Ολντ Μπόις (15 συμμετοχές, 2 γκολ) και την Ρασίνγκ Κλουμπ (22 συμμετοχές, ένα γκολ). Το καλοκαίρι του 2017 ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και την τριετία που ακολούθησε κατέγραψε συνολικά 70 εμφανίσεις (4 γκολ, 3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις. Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται με τον αριθμό 22 στη φανέλα του. Εμανουέλ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ! Σου ευχόμαστε να ζήσεις μεγάλες στιγμές με την κιτρινόμαυρη φανέλα!».

Αμέσως μετά τις υπογραφές ο Αργεντινός μπακ, έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του, ως παίκτης της ΑΕΚ: «Έγινε αυτό που ήθελα. Η ΑΕΚ είναι ομάδα που παίζει πάντα για την κορυφή και ήθελα να έρθω σε αυτό το κλαμπ, γιατί με τη φανέλα της ελπίζω ότι θα κατακτήσω πολλούς τίτλους».