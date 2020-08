Κόσμος

Κορονοϊός: σε υψηλό 4 μηνών ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γαλλία

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα πάνω από 2.500 νέα κρούσματα COVID-19 για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επίπεδα που καταγράφονταν στα μέσα Απριλίου, όταν η χώρα βρισκόταν σε lockdown.

Παρά την αύξηση των κρουσμάτων, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται λόγω της ασθένειας συνεχίζει να καταγράφει πτώση, έχοντας μειωθεί κάτω των 5000 για πρώτη φορά από τα μέσα Μαρτίου, χθες Τετάρτη.

Ειδικοί λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή περισσότεροι νέοι μολύνονται, οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να χρειαστούν νοσοκομειακή φροντίδα.

Το σύνολο των κρουσμάτων ανέρχεται τώρα στα 209.365. Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 17 σήμερα, στους 30.388.