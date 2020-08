Τοπικά Νέα

Εργαζόμενοι σε δημοφιλές μπαρ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό

Ανησυχία για την "ξέφρενη" πορεία του κορονοϊού. Θεττκοί στον στον ιό βρέθηκαν μια ταμείας και ένας dj. Άγνωστο αν το υπόλοιπο προσωπικό και θαμώνες έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις.

Θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν δύο εργαζόμενοι σε δημοφιλές μπαρ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, πρόκειται για μια υπεύθυνη ταμείου και έναν dj. Οι δύο εργαζόμενοι εμφάνισαν συμπτώματα και υπεβλήθησαν σε τεστ, που βγήκε θετικό.

Η διεύθυνση του καταστήματος ενημέρωσε τους δύο εργαζόμενους ότι θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι να αποθεραπευτούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και αν οι ιδιοκτήτες προτίθενται να κλείσουν την επιχείρηση για να απολυμανθεί.