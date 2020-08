Αθλητικά

Κορονοϊός: δεύτερο θετικό δείγμα στην Μπασκόνια

Εκ νέου, σε τεστ κορονοϊού θα υποβληθούν όλοι οι παίκτες και τα μέλη του τεχνικού τιμ της ομάδας της Βιτόρια, μετά την αρνητική αυτή εξέλιξη.

Με ανακοίνωσή της, η Μπασκόνια ενημέρωσε την Πέμπτη (13/8) πως και δεύτερο μέλος της πρώτης ομάδας βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας των Βάσκων, το μέλος της που διαγνώστηκε θετικό στον ιό Covid-19 δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα και η υγεία του κρίνεται καλή. Τέθηκε άμεσα δε σε απομόνωση στο δωμάτιό του.

Την περασμένη Κυριακή (9/8), η Μπασκόνια είχε ανακοινώσει πως ένα μέλος της ομάδας είχε βρεθεί θετικό. Χθες, Τετάρτη (12/8), η Μπασκόνια υπέβαλλε ξανά σε τεστ κορονοϊού όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην ομάδα και τα αποτελέσματα που βγήκαν την Πέμπτη (13/8) αύξησαν σε δύο τα μέλη της που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό τις τελευταίες πέντε ημέρες.