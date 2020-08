Αθλητικά

Champions League: η Λειψία απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λειψία μπήκε στο γήπεδο με πολύ πιο επιθετική διάθεση και κατάφερε να αιφνιδιάσει τους «ροχιμπλάνκος»...

Η Λειψία έκανε και πάλι το... θαύμα της στο Champions League. Η έτερη (μαζί με την Αταλάντα) εφετινή «Σταχτοπούτα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο προημιτελικό του Final-8 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της 18ης Αυγούστου στο «Ντα Λουζ».

Μετά από ένα «φτωχό» πρώτο μέρος, όπου η Ατλέτικο πίεζε και είχε την κατοχή της μπάλας και η Λειψία κρατούσε με σωστή αμυντική τακτική τη θέση της μέσα στο γήπεδο, στο δεύτερο 45λεπτο έγινε ένα απίθανο παιχνίδι! Η Λειψία μπήκε στο γήπεδο με πολύ πιο επιθετική διάθεση και κατάφερε να αιφνιδιάσει τους «ροχιμπλάνκος» με κεφαλιά του Ντάνι Όλμο στο 51’, έπειτα από υπέροχη σέντρα του Σάμπιτσερ. Ο Σιμεόνε προσπάθησε να ανακατέψει την... τράπουλα με τις κινήσεις του από τον πάγκο και με την είσοδο του Ζοάο Φέλιξ έδωσε πνοή στην επίθεση της ομάδας του. Στο 70’ ο Πορτογάλος κέρδισε πέναλτι από πολύ άτσαλο μαρκάρισμα του Κλόστερμαν. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση κι έφερε το ματς στα ίσα ένα λεπτό αργότερα.

Οι Ισπανοί άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο πιεστικοί, αναζητώντας το γκολ της νίκης, όμως τα κενά που άφηναν στα μετόπισθεν τους κόστισαν στο φινάλε. Κι ενώ όλα έδειχναν... παράταση, μία εξαιρετική κίνηση και χαμηλή σέντρα του Ανχελίνο από τα αριστερά στο 88' έκανε τη... διαφορά. Ο Ισπανός μπακ «ακινητοποίησε» με την έξυπνη πάσα του όλη την άμυνα της Ατλέτικο, δίνοντας την ευκαιρία στον Άνταμς να επιχειρήσει ανενόχλητος το σουτ, που κόντραρε πάνω στον Σάβιτς και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Όμπλακ.

Στα τελευταία λεπτά, συν την 9λεπτη καθυστέρηση, η Ατλέτικο δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και η Λειψία πανηγύρισε μία τεράστια νίκη που την έστειλε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του εφετινού Champions League.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Κλόστερμαν, Χαϊντάρα - Ρενάν Λόντι, Χιμένες

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΕΙΨΙΑ (Τζούλιεν Νάγκελσμαν): Γκουλάσι, Χάλστενμπεργκ, Ουπαμεκανό, Κλόστερμαν, Ανχελίνο, Σάμπιτσερ (90’+2’ Μουκιέλε), Καμπλ, Λάιμερ (72’ Άνταμς), Ενκουκού (83’ Χαϊντάρα) Όλμο (83’ Σικ), Πόουλσεν.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ντιέγο Σιμεόνε): Όμπλακ, Τρίπιερ, Σάβιτς, Χιμένες, Ρενάν Λόντι, Καράσκο, Σαούλ, Ερέρα (58’ Ζοάο Φέλιξ), Κόκε (90’+2’ Φελίπε), Ντιέγο Κόστα (72’ Μοράτα), Γιορέντε.