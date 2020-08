Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βραζιλία: Ξεπέρασαν τους 105.000 οι νεκροί

Το πλήγμα που έχει δεχτεί η χώρα από τη νόσο COVID-19 είναι το δεύτερο χειρότερο στην υφήλιο.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι, τις προηγούμενες 24 ώρες, κατέγραψε άλλους 1.261 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 60.091 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έφθασε τους 105.463 νεκρούς επί συνόλου 3.224.876 μολύνσεων που έχουν διαγνωστεί επίσημα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου, τα οποία μέρος της βραζιλιάνικης επιστημονικής κοινότητας θεωρεί πολύ υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα.

Το πλήγμα που δέχεται η Βραζιλία από την πανδημία του κορονοϊού είναι το δεύτερο χειρότερο στην υφήλιο, πίσω μόνο από αυτό που γνωρίζουν οι ΗΠΑ.