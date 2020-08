Αθλητικά

Αρσιβαρίστας κατέρρευσε προσπαθώντας να σηκώσει 400 κιλά (βίντεο)

Φρικτός τραυματισμός του αθλητή, που θα παραμείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι για τουλάχιστον δύο μήνες.

Σοκ προκαλεί το βίντεο με τον τραυματισμό του Αλεξάντερ Σέντιχ, στην προσπάθειά του να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνα της World Raw Powerlifting Federation στη Ρωσία.

Ο Ρώσος αθλητής επιχείρησε να σηκώσει 400 κιλά, αλλά δεν… άντεξε. Έσπασε και τα δύο γόνατα, ενώ υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση.

«Μου έραψαν πολλές φορές τους τετρακέφαλους και μου κόλλησαν και πάλι τα γόνατα», δήλωσε ο Σέντιχ, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι για τουλάχιστον δύο μήνες.