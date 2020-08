Υγεία - Περιβάλλον

“Θερίζει” ζωές ο κορονοϊός στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες θύματα το προηγούμενο 24ωρο. Πολιτική αντιπαράθεση για την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους τουλάχιστον 1.185 θανάτους ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19, με το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο να φθάνει τους 167.248, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών Aρχών των πολιτειών, ως τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Το ίδιο διάστημα, εντοπίστηκαν άλλα τουλάχιστον 53.276 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί θα φθάνει έτσι τα 5,27 εκατομμύρια, κατά την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Η Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν μετατραπεί σε εστίες της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, κατέγραψε 193 θανάτους τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 10.999. Ακόμη, οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 8.295 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχονται σε 602.822 στην πολιτεία, αριθμό υψηλότερο από εκείνους αρκετών από τις χώρες που βρίσκονται ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.

Την ώρα που συνεχίζουν να καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καθημερινά, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, Τζο Μπάιντεν, αντάλλαξαν χθες φραστικά πυρά για το εάν πρέπει ή όχι να δοθεί εντολή στους πολίτες σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης να φορούν μάσκες, όπως εισηγείται ο πρώην Αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να τον χαρακτηρίζει «πολιτικάντη».