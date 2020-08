Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη στον ΑΝΤ1: Εβδομαδιαία “καραντίνα” για όσους επιστρέφουν από διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ προειδοποιεί πως είναι πολύ εύκολο ο αριθμός των κρουσμάτων να γίνει τετραψήφιος.