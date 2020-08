Κόσμος

Βομβαρδισμοί στη Γάζα σε αντίποινα για τα εμπρηστικά μπαλόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τη συμφωνία του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία στηλίτευσαν οι Παλαιστίνιοι.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, επιχείρηση που κατ’ αυτόν διεξήχθη με σκοπό να δοθεί τέλος στη χρήση μπαλονιών με προσαρμοσμένους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς από Παλαιστίνιους στον θύλακα για να προκαλούν πυρκαγιές σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Την τελευταία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει επανειλημμένα νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του ισλαμιστικού κινήματος, σε αντίποινα για τη χρήση των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, ορισμένοι από τους οποίους προκάλεσαν πυρκαγιές σε θαμνώδεις εκτάσεις στο νότιο Ισραήλ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τη χρήση μπαλονιών την προηγουμένη, «μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και άρματα μάχης στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», συμπεριλαμβανομένων «συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, υπόγειων υποδομών και θέσεων παρατήρησης», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του το ισραηλινό επιτελείο.

Τα ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν μερικές ώρες μετά την αναγγελία της συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - την οποία στηλίτευσαν οι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων των ισλαμιστών της Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, φτωχό θύλακα με δύο εκατομμύρια κατοίκους.

Εξάλλου την Πέμπτη, έπειτα από νυχτερινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ισραηλινός πύραυλος που δεν είχε εκραγεί, βρέθηκε προτού αρχίσουν οι παραδόσεις των μαθημάτων μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις τοπικές Αρχές και στον Οργανισμό, που πάντως δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς.

Πέρα από τους βομβαρδισμούς, οι ισραηλινές αρχές περιόρισαν αυτή την εβδομάδα τη ζώνη όπου επιτρέπουν την αλιεία στη Μεσόγειο σε κατοίκους της Γάζας, ενώ έκλεισαν τη διέλευση Κερέμ Σαλόμ, το μοναδικό σημείο από το οποίο περνούν εμπορεύματα από το Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει ασφυκτικό αποκλεισμό στον θύλακα για πάνω από μια δεκαετία.

Παρά την άτυπη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή, πέρυσι κατόπιν μεσολάβησης του ΟΗΕ, της Αιγύπτου και του Κατάρ, το Ισραήλ και η Χαμάς, που έχουν εμπλακεί σε τρεις πολέμους (2008, 2012, 2014) αφότου το ισλαμιστικό κίνημα πήρε τον έλεγχο του θύλακα το 2007, συνεχίζουν σποραδικά τις εχθροπραξίες, με εκτοξεύσεις ρουκετών, χρήση ολμοβόλων και μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς από τη Γάζα και επιδρομές της ισραηλινής πολεμικές αεροπορίας σε αντίποινα.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αναλυτές, οι ενέργειες αυτές σκοπό έχουν να πιεστεί το ισραηλινό κράτος για να δώσει πράσινο φως προκειμένου να περάσει οικονομική βοήθεια από το Κατάρ στον θύλακα, όπως προέβλεπε η συμφωνία εκεχειρίας. Το Ισραήλ αντιτείνει όμως πως πρόκειται για παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας του και απειλή για την ασφάλεια των πολιτών του.