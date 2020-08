Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λατινική Αμερική: το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2021

Ο Μεξικανός Πρόεδρος, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι Μεξικανοί θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο και οι φτωχότεροι δεν πρέπει να ανησυχούν.

Το υποψήφιο εμβόλιο που ετοιμάζει το αγγλοσουηδικό εργαστήριο AstraZeneca σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόκειται να παραχθεί στην Αργεντινή και στο Μεξικό για να διανεμηθεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής — πλην Βραζιλίας — αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021, δήλωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

«Συντομεύουμε τη διαδικασία (...), αλλά θεωρούμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα στα τέλη Νοεμβρίου (...) και θα αρχίσουμε την παραγωγή για να διατεθεί το εμβόλιο από το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς», είπε ο μεξικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Αργεντινή και το Μεξικό θα αναλάβουν την παραγωγή και τη διανομή στη Λατινική Αμερική του υποψηφίου εμβολίου για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό που αναπτύσσουν από κοινού η AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με χρηματοδότηση (και) από το Ίδρυμα Κάρλος Σλιμ. Η συμφωνία αυτή δεν αφορά τη Βραζιλία, καθώς έχει κάνει χωριστή διευθέτηση.

Ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ διαβεβαίωσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο «δωρεάν σε όλους» τους πολίτες του Μεξικού. «Όλοι οι Μεξικανοί θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Οι φτωχότεροι δεν πρέπει να ανησυχούν», είπε ο αρχηγός του κράτους.

«Η ιδέα δεν είναι να βγάλουμε κέρδος, αλλά να εγγυηθούμε την πρόσβαση της Λατινικής Αμερικής» στο εμβόλιο αυτό, τόνισε ο επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας Μαρσέλο Εμπράρδ κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου.