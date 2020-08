Παράξενα

Ένα ζευγάρι παπούτσια Air Jordan 1, πουλήθηκε έναντι αμύθητου ποσού!

Το συγκεκριμένο ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών, το φορούσε ο Μάικλ Τζόρναν, σε αγώνα στην Ιταλία, όταν κάρφωσε με τόση δύναμη που έσπασε την μπασκέτα!

Ένα ζευγάρι από τα διασημότερα παπούτσια του πλανήτη, τα Air Jordan 1, πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 615.000 δολαρίων, όπως ανακοινώθηκε από τον Οίκο Christie, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τα πιο ακριβά πάνινα παπούτσια στην Ιστορία.

Αυτά τα παπούτσια, με την κόκκινη και λευκή επένδυση, καθώς και το μαύρο «swoosh» (σ.σ. το κόμμα της Nike) του διάσημου μοντέλου Air Jordan 1 Chicago, «έπαιξαν μπάσκετ» με τον κορυφαίο όλων των εποχών, Μάικλ Τζόρνταν, κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα στις 25 Αυγούστου 1985 στην Τεργέστη της Ιταλίας.

Σε μια διαφημιστική περιοδεία για τη Nike, ο Τζόρνταν είχε φορέσει τη φανέλα της Στεφανέλ Τριέστε, μιας από τις καλύτερες ιταλικές ομάδες, για να παίξει στον αγώνα με την Καζέρτα. Αυτός ο αγώνας, έμεινε στην μπασκετική Ιστορία, καθώς προς το τέλος της αναμέτρησης ο Τζόρνταν κάρφωσε τόσο δυνατά που έσπασε το ταμπλό!

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο αριστερό παπούτσι, έχει μείνει ένα κομμάτι από το πλεξιγκλάς στην σόλα του, όπως αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους της δημοπρασίας, οι οποίοι εκτιμούσαν την τιμή δημοπράτησης, μεταξύ 650 και 850 χιλιάδων δολαρίων.