Κόνσολας στον ΑΝΤ1: Υπό καθεστώς εκβιασμού, δεν γίνεται διάλογος με την Τουρκία

Τι είπε ο Υφυπουργός Τουρισμού για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας.

Μία ψύχραιμη ανάλυση της κρίσης στο Αιγαίο έκανε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, τόνισε πως «η θάλασσα του Αιγαίου πρέπει να μετατραπεί σε θάλασσα ειρήνης και συνδημιουργίας» για Ελλάδα και Τουρκία. Αυτό δεν θέλει να το καταλάβει η γειτονική χώρα, όμως, σημείωσε.

Αποτελεί μονόδρομο για την Τουρκία να αποδεχθεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί το Διεθνές Δίκαιο, συνέχισε και διαμήνυσε πως οφείλουν «φίλοι και εχθροί να καταλάβουν πως θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί» για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί διάλογο με την Τουρκία υπό καθεστώς εκβιασμού, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Τουρισμού. Υπογράμμισε πως μόνο το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας μπορεί να συζητηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Όσον αφορά την εθνική ενότητα που απαιτείται σε τέτοιες περιστάσεις, ο κ. Κόνσολας σημείωσε «δεν υπάρχει δεξί και αριστερό πρόσημο» σε εθνικά θέματα.

Ο Υφυπουργός δήλωσε εμφατικά πως δεν παραβιάστηκε κανένα εθνικό συμφέρον μας και δεν έγιναν έρευνες. «Αν τολμήσει (η Τουρκία), είμαστε ενωμένοι», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας κορονοϊού στον Τουρισμό, ο κ. Κόνσολας ανέφερε πως «αντιμετωπίζουμε με δυναμικό τρόπο την κατάσταση».

Εκτίμησε, ωστόσο, πως οι δυσμενείς επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό μπορεί να είναι ορατές και το 2021 και το 2022. «Για να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη, χρειάζεται ασφάλεια και δημόσια υγεία», εξήγησε.

Δήλωσε επίσης πως αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση η στήριξη του κλάδου (επιχειρήσεις και εργαζόμενοι) και εξέφρασε την ευχή να μην δούμε ξανά έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, όπως πρόσφατα στον Πόρο, επισημαίνοντας το παράδειγμα της Βαρκελώνης που παρουσιάζει εικόνα έρημης πόλης.