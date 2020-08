Κοινωνία

“Γουρούνα” έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες, που πήγαιναν για μπάνιο σε απομονωμένη παραλία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι της Πέμπτης, ένα ζευγάρι Γερμανών στη Σκιάθο, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό βάθους οχτώ μέτρων στην περιοχή Καλαμάκι.

Το νεαρό ζευγάρι πήγαινε με “γουρούνα” για μπάνιο σε απομονωμένη παραλία, όταν το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε γκρεμό οκτώ μέτρων, στην περιοχή Καλαμάκι.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το skiathoslife.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 22χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της τρίτροχης μοτοσικλέτας (γουρούνα) που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να πέσει σε γκρεμό.

Η “γουρούνα” ακινητοποιήθηκε τελικά σε κορμό δέντρου. Ο άνδρας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον θώρακα, ενώ η γυναίκα - ηλικίας 21 ετών - ελαφρύτερα στο χέρι και το πόδι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το ζευγάρι και το διακόμισε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος έγινε διακομιδή του 22χρονου στον Βόλο με το ταχύπλοο σκάφος “Αρχάγγελος” και στη συνέχεια μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εισήχθη στη Χειρουργική Κλινική και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή. Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου συνεχίζει την προανάκριση.