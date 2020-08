Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: περισσότερα παιδιά από κάθε άλλη χρονιά στους παιδικούς σταθμούς (βίντεο)

Τι είπε για το παράλληλο πρόγραμμα με τις 15.000 επιπλέον θέσεις, αλλά και την ενδεχόμενη αύξηση των δικαιούχων επιδομάτων.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», δήλωσε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και στις 20 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

Πρόσθεσε δε πως αμέσως μετά, θα «τρέξει» ένα παράλληλο πρόγραμμα με 15.000 θέσεις, που θα απευθύνεται σε όσους έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα κατά 3.000 ευρώ ανά κατηγορία και έμειναν έξω για εισοδηματικούς λόγους, αλλά και σε εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Ερωτηθείσα για το πότε θα υλοποιηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, ότι όλα τα παιδιά θα μπορούν να πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, απάντησε ότι η εξαγγελία αυτή θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας. Ήδη όμως, από τον πρώτο χρόνο και παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊόυ, οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά, σε ποσοστό περίπου 20% και μάλιστα με χρήματα - περίπου 30 εκ. ευρώ - που προέρχονται και εξοικονομήθηκαν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.

Στο ερώτημα αν υπάρχει βεβαιότητα πως οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν σίγουρα τον Σεπτέμβριο, με δεδομένη την πανδημία του κορονοϊού, απάντησε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούν οι ειδικοί λοιμωξιολόγοι και θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Η κυρία Μιχαηλίδου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τα πάσης φύσεως επιδόματα, δεσμεύτηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιες οικογένειες έχασαν εισοδήματα λόγω του κορονοϊού και εμπίπτουν πλέον στα εισοδηματικά κριτήρια, τότε θα λάβουν το επίδομα που δικαιούνται, ασχέτως αν οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι και θα πρέπει να αυξηθεί το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.