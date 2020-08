Κοινωνία

Ο συνωστισμός σε γαμήλιο γλέντι… έφερε την Αστυνομία

Διαλύθηκε το γλέντι του γάμου, ενώ στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκαν ο γαμπρός και ο πατέρας της νύφης.

Σε μουσουλμανικό γάμο επενέβη η Αστυνομία, το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. Στο γλέντι επικρατούσε τεράστιος συνωστισμός χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις καταγγελίες που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση, στάλθηκαν και κάποια βίντεο από τα social media, όπου γινόταν ζωντανή μετάδοση του γλεντιού.

Άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν τον γαμπρό αλλά και τον πεθερό του, στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Εκεί τους καταλογίσθηκε το χρηματικό πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και φτάνει στις 15.000 ευρώ, ενώ ο γάμος διαλύθηκε.

Παράλληλα ενημερώθηκε και η Εισαγγελέας Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να ασκήσει αν κρίνει ότι υπάρχουν επιπλέον παραβάσεις, τις σχετικές διώξεις στους υπεύθυνους.

Υπενθυμίζεται πως η Αλεξανδρούπολη είχε πάνω από 60 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε γάμο που έγινε πριν δυο εβδομάδες, ενώ αυξάνονται καθημερινά και τα κρούσματα απ’ τον πολιτικό γάμο στο Τυχερό.