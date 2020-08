Κόσμος

Κορονοϊός: το Βιετνάμ παρήγγειλε το ρωσικό εμβόλιο

Παράλληλα συνεχίζει τις δοκιμές για την εγχώρια παρασκευή εμβολίου, το οποίο όμως αναμένεται περί τα τέλη του επόμενου έτους.

Το υπουργείο Υγείας του Βιετνάμ θα αγοράσει το ρωσικό εμβόλιο κατά της COVID-19, ανέφερε σήμερα η κρατική τηλεόραση, καθώς η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας προσπαθεί να αναχαιτίσει ένα νέο ξέσπασμα του κορονοϊού έπειτα από μήνες χωρίς καθόλου εγχώρια κρούσματα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη ότι η πρώτη παρτίδα του πρώτου εμβολίου στον κόσμο κατά της ασθένειας COVID-19 θα παρουσιαστεί μέσα στις ερχόμενες δύο εβδομάδες, απορρίπτοντας ως «αβάσιμες» τις ανησυχίες για την ασφάλειά του που εξέφρασαν ορισμένοι ειδικοί λόγω της ταχείας έγκρισης του φαρμάκου από τη Μόσχα.

«Εν τω μεταξύ, το Βιετνάμ θα συνεχίσει να αναπτύσσει το δικό του εμβόλιο κατά της COVID-19», μετέδωσε η Τηλεόραση του Βιετνάμ (VTV), επικαλούμενη το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο δεν ανέφερε πόσες δόσεις του ρωσικού εμβολίου παρήγγειλε ούτε πότε αναμένει να τις παραλάβει. Το εμβόλιο που αναπτύσσει εγχωρίως το Βιετνάμ θα είναι διαθέσιμο μέχρι τα τέλη του 2021, δήλωσε το υπουργείο τον προηγούμενο μήνα.

Το Βιετνάμ έχει λάβει εύσημα για την καταστολή μιας αρχικής μόλυνσης μέσω μιας «επιθετικής» πολιτικής διενέργειας διαγνωστικών τεστ, εντοπισμού επαφών και καραντίνας, αλλά τώρα έχει αποδυθεί σε μια μάχη με τον χρόνο για τον έλεγχο μολύνσεων σε διάφορες περιοχές που συνδέονται με την πόλη Ντανάνγκ, ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο όπου εντοπίστηκε ένα νέο ξέσπασμα στις 25 Ιουλίου.

Το Βιετνάμ έχει καταγράψει συνολικά 911 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό και 21 θανάτους. Ο πρωθυπουργός Νγκουγέν Σουάν Φουκ προειδοποίησε πως ο κίνδυνος ευρύτερης διάδοσης είναι «πολύ υψηλός» και είπε πως οι επόμενες ημέρες θα είναι «κρίσιμες» για την καταπολέμηση του ξεσπάσματος.

Ο επικεφαλής της ομάδας κρούσης του Βιετνάμ, Βου Ντουκ Νταμ, δήλωσε σήμερα πως το Βιετνάμ δεν έχει τώρα άλλη επιλογή από να «ζήσει με ασφάλεια με τον ιό».

«Εφαρμόζουμε τα αντιιιικά μέτρα μιας φτωχής χώρας, άρα όλοι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τον ιό», δήλωσε ο Νταμ, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.