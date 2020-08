Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσακρής: Είμαστε στο δεύτερο επιδημιολογικό κύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας προειδοποίησε πως αν δεν ανακοπεί η έξαρση των κρουσμάτων, η κατάσταση θα γίνει πολύ δύσκολη.

«Στην ουσία είμαστε στο δεύτερο επιδημιολογικό κύμα κορονοϊού, ενώ υπάρχει ιδιαίτερα αυξητική τάση και είναι πιθανό να δούμε πια και στις νοσηλείες αυξητικές τάσεις», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αθανάσιος Τσακρής.

«Είναι ιδιαίτερα πιθανό να δούμε μεγάλη αύξηση», τόνισε.

Όπως επεσήμανε, «αν δεν προλάβουμε να το ανακάμψουμε τώρα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα το επόμενο διάστημα. Όλα είναι πιθανά».

Αναφερόμενος στις διαφορές με το κύμα κορονοϊού την άνοιξη, στάθηκε ιδιαίτερα στην εξάπλωση του ιού σε νεότερες ηλικίες και στο ότι το καλοκαίρι οι αναπνευστικές λοιμώξεις είναι πιο ήπιες.

«Αν δεν πάρουμε έγκαιρα δραστικά μέτρα θα υπάρχει εξάπλωση και σε μεγαλύτερες ηλικίες», προειδοποίησε.