Πολιτική

Κορονοϊός: Νέα έκτακτα μέτρα και έκκληση Μητσοτάκη στους νέους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός προήδρευσε το πρωί σε σύσκεψη για την πανδημία, στο Μέγαρο Μαξίμου.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί της Παρασκευής στην τακτική σύσκεψη για τον κορονοϊό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους πολίτες και, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα στους νέους: «Θέλω να κάνω ειδική έκκληση στους νέους μας, στα νέα παιδιά. Έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, 17, 23 και 22, γνωρίζω την ανεμελιά της ηλικίας. Αλλά παρακαλώ, έκκληση: Προσοχή, προσέξτε τους εαυτούς σας, δεν είστε άτρωτοι, και κυρίως αυτοί που δεν είναι άτρωτοι είναι οι γονείς σας και οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας».

Παράλληλα, προανήγγειλε την ανακοίνωση νέων μέτρων, εντός της ημέρας, από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε στη συνέχεια μια συζήτηση, θα ανακοινώσει ο Νίκος Χαρδαλιάς μια σειρά μέτρων τα οποία θα συμφωνήσουμε στη σημερινή μας τηλεδιάσκεψη. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια πτυχή η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε σήμερα ενδείξεις για διασπορά του ιού σε μία σειρά από τουριστικούς προορισμούς.

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η διασπορά αυτή του ιού αφορά πολυ νεότερες ηλικίες. Και γνωρίζουμε, επίσης, ότι οι άνθρωποι αυτοί τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, θα επιστρέψουν από τους τουριστικούς προορισμούς στους μόνιμους τόπους κατοικίας τους στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναληφθεί από τους ίδιους η ευθύνη να προστατέψουν, όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά κυρίως τους αγαπημένους τους, τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους».

«Κατά συνέπεια, η σύσταση θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όποιος επιστρέφει από τουριστικό προορισμό για μία εβδομάδα να φροντίζει να προσέχει. Τι σημαίνει να προσέχει; Να φοράει μάσκα όπου μπορεί και σίγουρα να κρατιέται σε απόσταση από τους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχει στο σπίτι. Αν συγκατοικεί με ανθρώπους από τους οποίους δεν μπορεί να πάρει φυσική απόσταση να φοράει μάσκα και τουλάχιστον για μια εβδομάδα -μέχρι που να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν επιστρέφει με τον ιό στα αστικά κέντρα- να προστατεύσουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φροντίζουμε περισσότερο.

Θα υπάρχει αντίστοιχη προσπάθεια από την κυβέρνηση μέσα από κάποια σποτ τα οποία θα προετοιμαστούν, να τονίσουμε ακριβώς αυτό το ζήτημα, αλλά πέρα των συμπληρωματικών μέτρων που θα ανακοινώσουμε σήμερα θα πρέπει για ακόμα μία φορά να σταθούμε στη σημασία της ατομικής ευθύνης.

Δεν γίνεται να έχουμε έναν αστυνομικό και έναν λιμενικό δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας. Βεβαίως υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Βεβαίως υπάρχουν κυρώσεις. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε εν τη γενέσει του αυτό το δεύτερο κύμα -το οποίο φαίνεται να εκδηλώνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου- και να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα, τα οποία αναμφισβήτητα θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις, πρέπει τώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Εμείς ως πολιτεία θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε πολύ οργανωμένα, όπως το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ακούγοντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών και μη διστάζοντας να παίρνουμε μέτρα και νωρίτερα παρά αργότερα».

«Αλλά, ειδικά, θέλω να κάνω ειδική έκκληση στους νέους μας, στα νέα παιδιά. Έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, 17, 23 και 22, γνωρίζω την ανεμελιά της ηλικίας. Αλλά παρακαλώ, έκκληση: Προσοχή, προσέξτε τους εαυτούς σας, δεν είστε άτρωτοι, και κυρίως αυτοί που δεν είναι άτρωτοι είναι οι γονείς σας και οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας.

Επομένως, δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω αυτή την έκκληση, ειδικά στα νέα παιδιά, ώστε να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα από αυτά που θέλουμε, τα οποία αναμφισβήτητα θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κ. Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Διοικητής του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.