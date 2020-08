Κοινωνία

Κορονοϊός: χειροπέδες σε ασθενή που έσπασε την καραντίνα

Πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα, που εμπεριέχεται στη λίστα του ΕΟΔΥ και συνδέεται με γνωστή συρροή κρουσμάτων.

Ένας 62χρονος άνδρας, ο οποίος αποτελεί επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και βρίσκεται στη λίστα του ΕΟΔΥ, συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης από αστυνομικούς του Α.Τ. Σιθωνίας.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας φέρεται είναι ανάμεσα στα κρούσματα των εργαζομένων στο εργοστάσιο τυποποίησης ελιάς και δεν τηρούσε, ως όφειλε, την καραντίνα, αλλά κυκλοφορούσε κανονικά στην περιοχή.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 5.000 ευρώ για αντικοινωνική συμπεριφορά, αφού παραβίασε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση για τον κορονοϊό από τον Μάρτιο.

Να σημειωθεί πως οι έλεγχοι της αστυνομίας είναι καθημερινοί ακόμα και στα σπίτια όσων βρέθηκαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα, για την επιβεβαίωσης τήρησης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Πηγή: Thestival.gr