Αθλητικά

Παναθηναϊκός: πήρε μέσα από τα… χέρια των Τούρκων τον Σάντσες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αργεντινός αναμένεται το αργότερο μέχρι το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Αργεντινός, Φακούντο Σάντσες θα είναι ο αντικαταστάτης του Ματίας Γιόχανσον στο δεξιό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, φτάνοντας σε συμφωνία με τους «πράσινους» για συμβόλαιο έως το 2022.

Ο 30χρονος μπακ, που έμεινε ελεύθερος τον Ιούλιο από την Εστουδιάντες Λα Πλάτα, βρέθηκε πριν από λίγες μέρες ένα... βήμα από την τουρκική Χατάισπορ (νεοφώτιστη στην τουρκική Superlig), όμως η... σφήνα του Παναθηναϊκού, έφερε τη μεγάλη ανατροπή και το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) συμφώνησε προφορικά με τους «πράσινους».

Όπως μάλιστα αναφέρουν και τα ΜΜΕ της Αργεντινής, ο Σάντσες έχει στείλει πίσω στην Αθήνα υπογεγραμμένο προσύμφωνο και πλέον η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είναι «κλειδωμένη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο Αργεντινός αναμένεται το αργότερο μέχρι το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το διετές συμβόλαιό του και να ενταχθεί κι αυτός στο καμπ της προετοιμασίας του «τριφυλλιού».

Ο Σάντσες, που αποτέλεσε επίσης στόχο τόσο της Κολόν Σάντα Φε, όσο και της βραζιλιάνικης Φλουμινένσε, γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου του 1990 στη Σενόν Περέιρα και προέρχεται από τις ακαδημίες της Κολόν. Το 2011 πήγε στην Ντεφένσα ι Χουστίσια, ενώ δύο χρόνια αργότερα τον απέκτησε η Τίγρε και το 2016 υπέγραψε στην Εστουδιάντες με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 135 αγώνες με απολογισμό 10 γκολ και 9 ασίστ.