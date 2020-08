Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: σταθερά τριψήφιος ο ημερήσιος αριθμός θανάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν περισσότερα από 5.000 κρούσματα μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Η Ρωσία κατέγραψε 5.065 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των περιστατικών στη χώρα να ανέλθει σε 912.823, καθιστώντας την τέταρτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Το ρωσικό κέντρο απόκρισης στην κρίση του κορονοϊού ανέφερε πως 114 άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον επίσημο απολογισμό των θανάτων σε 15.498.