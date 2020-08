Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Κομισιόν αγόρασε 300 εκατομμύρια δόσεις του βρετανικού εμβολίου

Η συμφωνία έγινε εξ ονόματος και των 27 χωρών μελών της ΕΕ. Θα αγοραστούν επιπλέον δόσεις στην περίπτωση που το εμβόλιο αποδειχθεί αποτελεσματικό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca για την αγορά τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου για την Covid-19 που είναι στο στάδιο των δοκιμών.

Οι Βρυξέλλες, που διαπραγματεύονται εξ ονόματος και των 27 χωρών μελών της ΕΕ, ανέφεραν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και την πιθανότητα να αγοραστούν άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις, εφόσον το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό.