Αθλητικά

Champions League: οι δύο τελευταίες θέσεις στους “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα και αύριο, σε δυνατά ματς, κρίνονται τα δύο τελευταία εισιτήρια για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Συνεχίζονται απόψε οι αναμετρήσεις για το Final 8 του Champions League με τη μονομαχία γιγάντων, ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν Μονάχου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 στη Λισαβώνα.

Οι Καταλανοί, μετά το 1-1 στην Ιταλία, κέρδισαν τη Νάπολι με 3-1 στο Καμπ Νου, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους.

Η Μπάγερν είχε «κλειδώσει» την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα στο Λονδίνο όταν και είχε κερδίσει την Τσέλσι με 3-0 και σφράγισε το εισιτήριο, με δεύτερη νίκη 4-1.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για την μεγάλη αναμέτρηση. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην πρόκριση, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το πέναλτι, το αυτογκόλ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τον νικητή των κόρνερ, το πρώτο και το τελευταίο γκολ, την πρώτη κάρτα, την κόκκινη κάρτα, τη διαφορά νίκης, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ.

Το τελευταίο εισιτήριο

Η τελευταία θέση για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης θα κριθεί στον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι-Λυών που θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 22:00, στη Λισαβώνα.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά τη νίκη της στη Μαδρίτη (1-2) κέρδισε και στην έδρα της με 2-1 την Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε μια σπουδαία πρόκριση. H Λυών μπορεί να ηττήθηκε 2-1 στο Τορίνο από την Γιουβέντους, αλλά χάρη στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα (1-0) ήταν εκείνη που πανηγύρισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League.

Κι για αυτό το παιχνίδι προσφέρονται στα πρακτορεία ΟΠΑΠ πλήθος στοιχηματικών επιλογών.

Στο Παρά 1», «Boost 13» και «Boost Νίκης» από το Πάμε Στοίχημα

Στα πρακτορεία συνεχίζονται, επίσης, οι επιβραβεύσεις των παικτών, «Στο Παρά 1», «Boost 13» και «Boost Νίκης».

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Cash-out στα πρακτορείο ΟΠΑΠ

Σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.