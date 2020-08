Κοινωνία

Μεταμεσονύχτιο γλέντι χωρίς μάσκες και αποστάσεις (βίντεο)

Τα καταστήματα κλείνουν τα μεσάνυχτα, αλλά οι νέοι συνεχίσουν τη διασκέδαση, αψηφώντας τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Το ρολόι μόλις έχει δείξει μεσάνυχτα, τα καταστήματα εστίασης έχουν κλείσει… Ο κόσμος, όμως, και ιδιαίτερα η νεολαία, συνεχίζει να διασκεδάζει εν μέσω πανδημίας.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το βράδυ της Πέμπτης στη Ναύπακτο, όπου όχι μόνον δεν κρατούνται οι αποστάσεις αλλά και σχεδόν κανείς δεν φορούσε μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό.

Στην Αλεξανδρούπολη, χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας σε μουσουλμανικό γάμο. Ο συνωστισμός ήταν τεράστιος, χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο για την προστασία από τον φονικό ιό. Μάλιστα, εικόνες από το γλέντι προβάλλονταν απευθείας στα social media.Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν τον γαμπρό και τον πεθερό του, τους καταλόγισαν πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ το γαμήλιο γλέντι διαλύθηκε.

Μπορεί όλη η Περιφερειακή ενότητα Λάρισας να εντάσσεται στο νέο μέτρο και τα καταστήματα να κλείνουν στις 12 το βράδυ, όμως στο χωριό Λιβάδι Ελασσόνας το γλέντι συνεχίστηκε. Ο κόσμος γέμισε την πλατεία του χωριού και η διασκέδαση κράτησε για ώρες.

Όμως και στην Κέρκυρα, στο πανέμορφο Λιστόν, ο συνωστισμός ήταν πολύ μεγάλος όταν έκλεισαν τα καταστήματα. Όσο για μέτρα προφύλαξης, ντόπιοι και επισκέπτες μάλλον τα αγνόησαν…