Καιρός

ΕΜΥ: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Σε ποιες περιοχές και πότε θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται από αργά το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου στη βόρεια Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Μακεδονία, κυρίως την κεντρική και την ανατολική, από αργά το απόγευμα του Σαββάτου (15-08-2020) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16-08-2020), οπότε θα επεκταθούν πρόσκαιρα και στη Θράκη και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Από τις απογευματινές και μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής (16-08-2020) θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.