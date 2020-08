Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: οι κυβερνητικές παλινωδίες και αντιφάσεις στοιχίζουν ακριβά στη χώρα

Σφοδρή επίθεση στους κυβερνητικούς χειρισμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας εξαπέλυσε η Κουμουνδούρου.

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι «η κυβερνητική πολιτική των παλινωδιών και των αντιφάσεων στοιχίζει ακριβά στη χώρα».

«Η κυβέρνηση κατασπατάλησε τη θετική παρακαταθήκη που είχε εξασφαλίσει η συλλογική προσπάθεια και αλληλεγγύη των πολιτών τις μέρες του lockdown. Δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν προστάτευσε τους χιλιάδες εργαζόμενους που μένουν άνεργοι ή βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται. Δεν φρόντισε να θωρακίσει τη χώρα με μία συνεκτική επιδημιολογική στρατηγική και ένα σχέδιο κοινωνικής ανασύνταξης. Επένδυσε σε επικοινωνιακές φιέστες και σε καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, ενώ την ίδια στιγμή πορευόταν με προχειρότητα, παλινωδίες και πειραματισμούς», αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει.

«Το πείραμά της απέτυχε. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση της πανδημίας και το βάθεμα της οικονομικής κρίσης. Αντί να αναλάβει το βάρος των λανθασμένων - όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος - επιλογών της, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες και ειδικότερα στους νέους και στις νέες. Είναι προκλητικό μία κυβέρνηση που άνοιξε εσπευσμένα τις πύλες εισόδου της χώρας, που υποτίμησε την ανάγκη των μαζικών τεστ, που έκανε ελάχιστα για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, τώρα να εμφανίζεται ως τιμητής της ελληνικής κοινωνίας.

Η κυβερνητική πολιτική των παλινωδιών και των αντιφάσεων στοιχίζει ακριβά στη χώρα. Έστω και τώρα καλούμε την κυβέρνηση της ΝΔ να αντιληφθεί την ανάγκη ενός σοβαρού σχεδίου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, να λάβει αποφασιστικά μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των μικροεπιχειρηματιών και των εργαζομένων και να σταματήσει να κρύβεται από τις σοβαρές της ευθύνες για το πώς φτάσαμε έως εδώ», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.