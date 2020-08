Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - νέα μέτρα: πλαφόν στο ωράριο των μπαρ και στην Αττική, όριο στις εκδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η νέα δέσμη μέτρων, που ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Τι προβλέπουν τα μέτρα για τους ναούς τον Δεκαπενταύγουστο.

Απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων και στην Αττική από τις 12:00 το βράδυ μέχρι τις 7:00 το πρωί περιλαμβάνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ειδικότερα, η απαγόρευση για την Αττική περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα, μέχρι τις 24 Αυγούστου. Επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Όριο 50 ατόμων για τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκτός από αυτές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα εστιατόρια, θέατρα, σινεμά, έως 24 Αυγούστου, στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές.

Εφαρμογή όλου του πακέτου μέτρων Πόρου και σε Πάρο και Αντίπαρο έως 24 Αυγούστου, με μόνη διαφορά το κλείσιμο των καταστημάτων τα μεσάνυχτα αντί για 11. Αυτό σημαίνει: Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο, στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α' βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα και υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλο το νησί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Παρατείνεται έως 24 Αυγούστου το πακέτο μέτρων για τον Πόρο, με διαφορά το κλείσιμο των καταστημάτων τα μεσάνυχτα αντί για 11.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού εντός στρατοπέδων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για τον νέο κορονοιό όλων όσων επιστρέφουν από άδειες στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αυτούς που εργάζονται σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού (πχ εντός στρατοπέδων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών) με ευθύνη των εργοδοτών ή των προϊσταμένων.

Τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο εξής θα εργάζονται με τηλεργασία ή back office, κατά την επιλογή του εργαζομένου, έως 31 Αυγούστου.

Τι προβλέπουν τα μέτρα για τους ναούς τον Δεκαπενταύγουστο

Έκκληση, ειδικά στου πιστούς για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, να τηρήσουν τα μέτρα που προβλέπονται στους ναούς έκανε εκτός των άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Φέτος και αυτή ή μέρα θα είναι διαφορετική. Θα την γιορτάσουμε όπως επιβάλλουν οι συνθήκες τηρώντας κανόνες που συνιστούν οι ειδικοί και τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε πρόσφατη δήλωση του» επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς και υπενθύμισε τα μέτρα που ισχύουν.

Συγκεκριμένα: Ισχύει ο περιορισμός του ενός ατόμου ανά 5 τ.μ. με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων εντός των ναών. Για τους ναούς άνω των 500 τ.μ. ισχύει ο μέγιστος αριθμός των 100 ατόμων.

Ο υφυπουργός είπε επίσης ότι θα σταλεί μήνυμα από το 112 τα επόμενα 24ωρα σε όλους τους πολίτες της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με υψηλότερο επιδημιολογικό φορτίο, όπου μπορεί να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα μέτρα και έκανε έκκληση προς όλους, αλλά ιδιαίτερα στους νέους να δείξουν πειθαρχία, για να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει πιο έντονα μέτρα, που θα είναι καταστροφικά για την οικονομία μας.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς όλους:

Για γενικευμένη χρήση μάσκας για μια εβδομάδα σε όλους τους χώρους από όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από διακοπές σε περιοχές με επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα.

Για ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα ατομικά μέτρα υγιεινής κατά και μετά το κύμα επιστροφής από τις διακοπές ιδιαίτερα σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία. Θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού για την τήρηση των μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Για χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις όπου δεν μπορούν να τηρούνται οι ενδεικνυόμενες αποστάσεις.