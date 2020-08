Κοινωνία

Αυτός είναι ο “μαϊμού” λογιστής που εξαπατούσε πολίτες

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του 40χρονου που έκανε "γερή μπάζα" εξαπατώντας πολίτες.

Στοιχεία και φωτογραφίες του 40χρονου που συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι η Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Τα στοιχεία δόθηκαν για να εντοπιστούν και άλλα θύματα του κατηγορούμενου και να εξιχνιαστεί πλήρως η δράση του.

Πρόκειται για τον Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Στυλιανού και της Μαρίνας, γεννηθέντα την 17-8-1980 στην Αθήνα, ο οποίος συνελήφθη την 5-8-2020, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος στο Ζεφύρι.

Η αστυνομία παρακαλεί τους πολίτες που γνωρίζουν κάτι για τον 40χρονο να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-7257003 του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος συγκέντρωνε πληροφορίες για τα υποψήφια θύματα και τα συγγενικά τους πρόσωπα και τους παρουσίαζε ψευδή γεγονότα προσποιούμενος τον λογιστή. Τους έταζε επιστροφή πολλών χρημάτων από την εφορία και για το λόγο αυτό, τους ζητούσε λεφτά τάχα για παράβολα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, ο 40χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 15 απάτες, έχοντας αποκομίσει χρηματικό ποσό άνω των 133.310 ευρώ.