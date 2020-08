Κόσμος

Ναυάγησε φέρι μποτ στο Νείλο – Νεκροί και αγνοούμενοι

Βυθίστηκε φέρι μποτ με δέκα επιβαίνοντες. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά ενώ δύο ακόμη αγνοούνται, όταν φέρι μπόουτ αναποδογυρίστηκε χθες στον ποταμό Νείλο.

Συγκεκριμένα, ένα φέρι μπόουτ που μετέφερε δύο οχήματα και 10 επιβάτες ανατράπηκε και βυθίστηκε στον ποταμό Νείλο στην περιοχή Κομ Χαμάντα της επαρχίας Μπεχέιρα.

Ήδη, δύο πτώματα ανασύρθηκαν από τα ύδατα του Νείλου και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν δύο άλλα άτομα που παραμένουν αγνοούμενα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αιτία του δυστυχήματος θεωρείται η ολίσθηση ενός από τα αυτοκίνητα στο πλοίο, το οποίο προκάλεσε την ανισορροπία του φερι μπόουτ, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Στρατηγός Χισάμ Άμνα, επιθεώρησε τον τόπο του δυστυχήματος και διέταξε την έκτακτη βοήθεια ύψους 10.000 αιγυπτιακών λιρών (περίπου 550 ευρώ) για τις οικογένειες κάθε θύματος.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ