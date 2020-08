Πολιτική

Δένδιας σε Τουρκία: οι απειλές και οι προκλήσεις σας θα έχουν συνέπειες

Ο κ. Δένδιας αναδεικνύει πως η Ελλάδα είναι είναι μία χώρα φιλειρηνική, αλλά πάντοτε έτοιμη να προασπίσει στο έπακρο την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Το μήνυμα πως θα πρέπει να αντιληφθεί η Άγκυρα ότι οι απειλές και οι προκλήσεις απέναντι στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΕΕ θα έχουν συνέπειες, στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στην Αλεξάνδρα Φωτάκη για την εφημερίδα «Τα Νέα», ο κ. Δένδιας αναφέρεται στη συνεδρίαση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι σε εξέλιξη, προτάσσοντας πως σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία η ΕΕ πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι έκνομες συμπεριφορές δεν μπορούν να είναι αποδεκτές και πρέπει να τερματισθούν.

Σημειώνει πως ζήτησε τη σύγκλησή του Συμβουλίου προκειμένου να γίνει συζήτηση για τη διευρυνόμενη και κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα και επισημαίνει πως είχε προϊδεάσει τους ομολόγους του στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στις 13 Ιουλίου, ότι, αναλόγως της συμπεριφοράς της Τουρκίας, θα ήταν αναγκασμένος να το ζητήσει. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει ότι είχε επικαλεστεί και το Άρθρο 42 των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, αναλόγως των εξελίξεων, παραμένει μια επιλογή. Υπενθυμίζει πως τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ να προετοιμάσει μια λίστα κυρώσεων, η οποία θα στοχεύει στην τουρκική οικονομία και σημειώνει ότι «θα έχουμε επιπλέον την ευκαιρία να συζητήσουμε για την τουρκική παραβατικότητα, στο πλαίσιο του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ».

Όσον αφορά τη σημερινή συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στη Βιέννη, ο κ. Δένδιας αναφέρει πως θα του εκφράσει την ανησυχία της Ελλάδας, αλλά και μιας σειράς άλλων κρατών στην περιοχή, ότι η τουρκική παραβατικότητα υπονομεύει πέραν των άλλων τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στρέφεται ευθέως κατά των αρχών και της συνοχής του ΝΑΤΟ, ενώ προκαλεί αμφιβολίες για το κατά πόσον η σημερινή Τουρκία ασπάζεται τις ίδιες αξίες με τον αποκαλούμενο δυτικό κόσμο. Υπενθυμίζει ότι ο κ. Πομπέο είχε λάβει σαφή θέση κατά της παραβίασης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, στην υπογραφή της τροποποιημένης αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ (MDCA), πριν από περίπου 10 περίπου μήνες στην Αθήνα, και ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει κατ’ επανάληψη υπογραμμίσει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες και έχει καλέσει, ακόμα και πρόσφατα, την Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες και προκλητικές ενέργειές της.

Εν συνεχεία ο υπουργός Εξωτερικών καταγγέλλει πως η τουρκική ηγεσία εμμένει στην παραβατικότητά της και ότι επέλεξε να αντιδράσει με πρόσχημα μια καθόλα νόμιμη συμφωνία, κλιμακώνοντας την ένταση και επιδιώκοντας την στρατικοποίηση της κατάστασης. «Είναι δυστυχώς μια επαναλαμβανόμενη έκφανση της παρωχημένης αντίληψης που έχει η Άγκυρα για το πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις, με όλους βέβαια τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί. Πρόκειται για διπλωματία των κανονιοφόρων», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά και τονίζει: «Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε την Τουρκία σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο».

Περαιτέρω ο κ. Δένδιας παρατηρεί πως η τουρκική παραβατική συμπεριφορά ανέδειξε ότι οι δηλώσεις της περί ετοιμότητας για διάλογο είναι προσχηματικές και συμπληρώνει: «Όπως και στην περίπτωση του Έβρου αλλά και αλλού, αποδείχθηκε ότι η σημερινή ηγεσία στην Τουρκία επιλέγει την απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων αντί του διαλόγου». Είναι πλέον προφανές σε όλους, συνεχίζει, ότι από τη μία πλευρά έχουμε μία χώρα η οποία, βασιζόμενη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, ήρθε μετά από καλόπιστες διαπραγματεύσεις σε συμφωνία με γείτονες χώρες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, γεγονός που προσδίδει και την απαιτούμενη αξιοπιστία στις δηλώσεις μας για ετοιμότητα για διάλογο, ώστε να προχωρήσουμε σε οριοθετήσεις με τους υπόλοιπους γείτονές μας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και από την άλλη πλευρά, έχουμε μία χώρα που παραβιάζει καθ’ έξιν το Διεθνές Δίκαιο, αποσπά εκβιαστικά από αδύναμα καθεστώτα παράνομα «μνημόνια», έχει εισβάλει στρατιωτικά σε τέσσερις χώρες της περιφέρειάς της και γυρνά προκλητικά την πλάτη στην προοπτική του διαλόγου.

Κληθείς να απαντήσει αν οι διερευνητικές είναι ακόμα «ζωντανές» ή ενταφιάστηκαν, δήλωσε καταρχήν υπέρ της επανέναρξής τους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν αυτονόητες προϋποθέσεις για να υπάρξει αυτός ο διάλογος. Και αυτές αφορούν το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως διευκρινίζει και καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος υπό το κράτος προκλήσεων και παραβατικών ενεργειών. Απαντώντας σε ερώτηση για τις έρευνες που έχει προαναγγείλει η Τουρκία στη βάση των αιτήσεων για νέες άδειες της TPAO, ο κ. Δένδιας διαμήνυσε πως αν η Τουρκία επιχειρήσει να τις υλοποιήσει, η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να πράξει ό,τι χρειαστεί σε όλα τα επίπεδα για να προασπίσει την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. «Έχουμε ήδη προβεί, όπως παγίως πράττουμε άλλωστε, στις ενδεδειγμένες κινήσεις πέραν της ΕΕ, τόσο στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, όσο και σε αυτό του ΝΑΤΟ. Και θα συνεχίζουμε να εγείρουμε το ζήτημα σε όλα τα fora που συμμετέχουμε ώστε η ακραία επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και οι επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια να αποτελούν αντικείμενο έντονου προβληματισμού για όλα τα κράτη που πορεύονται με γνώμονα τη διεθνή νομιμότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας» σημειώνει περαιτέρω.

Αναφερόμενος στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ της χώρας μας και της Αιγύπτου, επανέλαβε πως είναι μια δίκαιη συμφωνία που συνομολογήθηκε εν πλήρη αρμονία με το Διεθνές Δίκαιο και στη βάση των εξαιρετικών σχέσεων που διατηρούμε με την Αίγυπτο και επισημαίνει πως η Ελλάδα έχει εκφράσει τη βούλησή της για οριοθετήσεις με όλα τα γειτονικά μας κράτη, της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ερωτηθείς σχετικά για την οριοθέτηση με την Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό και υπάρχει συναντίληψη για τα θέματα που μας απασχολούν και προσθέτει: «Η συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο κάθε άλλο παρά υπονομεύει το στόχο μιας μελλοντικής οριοθέτησης με την Κύπρο. Μάλιστα, έμειναν εκτός της οριοθέτησης τμήματα ακτών της ελληνικής επικράτειας που θα αξιοποιηθούν στο μέλλον, κατά τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης οριοθέτησης προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι όταν έρθει η ώρα και όταν κριθεί αμοιβαία επωφελές, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να πετύχουμε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία».