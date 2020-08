Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη

Ταρακουνήθηκε το νησί καθώς η δόνηση είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος



Σεισμός σημειώθηκε, στις 16:46, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό ο σεισμός είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται στη θάλασσα 9 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Ζάκρου. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 14,4 χιλιόμετρα.