Οικονομία

Κορονοϊός: είσοδος μόνο με αρνητικό τεστ για ταξιδιώτες από το Ισραήλ

Νέα αεροπορική οδηγία (notam) που αφορά τους ταξιδιώτες από Ισραήλ. Από πότε έως πότε ισχύει. Τι προβλέπεται.

Αεροπορική οδηγία (notam) που αφορά τους ταξιδιώτες από Ισραήλ και θα ισχύει από την Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19 εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από Ισραήλ θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, (λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος), μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους.

Οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον Covid-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο στην αγγλική γλώσσα το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους.Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν αν οι επιβάτες έχουν πιστοποιητικό με αρνητικό τεστ πριν την πτήση, καθώς η απουσία του υποχρεώνει την αεροπορική εταιρεία να μην επιβιβάσει τον επιβάτη. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου θα είναι υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) πριν την άφιξη στην Ελλάδα. Οι μόνιμοι κάτοικοι Ισραήλ που έρχονται στην Ελλάδα θα επανυποβάλλονται σε τεστ για covid-19 Επίσης, όλοι οι επιβάτες πρέπει να φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη χώρα, σε οποιαδήποτε περίπτωση όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ που εισέρχονται στη χώρα θα επανυποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με τη μέθοδο PCR. Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου οι επιβάτες θα παραμένουν σε περιορισμό στον τόπο προσωρινής διαμονής τους. Ανώτατο όριο εισόδου 600 ταξιδιωτών την εβδομάδα από το Ισραήλ και μόνο στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κέρκυρας.

Με την ίδια αεροπορική οδηγία για τους επιβάτες από Ισραήλ, θα επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ' ανώτατο όριο εξακοσίων (600) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι προβλέπεται ότι θα εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» και Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», αποκλείοντας τις αφίξεις στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας μας.

Από την notam εξαιρούνται τα προγράμματα επαναπατρισμού Ελλήνων. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της Ελεγχόμενης εισόδου μονίμων κατοίκων του Ισραήλ και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.