Εύβοια: Συναυλία εν μέσω κορονοϊού και πένθους (εικόνες)

Τη συναυλία παρακολούθησε πλήθος κόσμου μεγάλο μέρος των οποίων δεν φορούσε μάσκα.

Λίγα 24ωρα μετά την τραγωδία με τους 8 νεκρούς στην Εύβοια ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού διοργάνωσε συναυλία στα Λουτρά Αιδηψού το βράδυ της Τετάρτης (12-08) με τον Βασίλη Καρρά...

Στη συναυλία, -που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, συμμετείχαν επίσης οι Γιάννης Ζουγανέλης και Διονύσης Τσακνής, ενώ όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, μπορεί οι θεατές να μην χόρεψαν, ωστόσο ελάχιστοι φορούσαν μάσκα.

Σημειώνεται επίσης ότι στη περιοχή είχαν εντοπιστεί πρόσφατα κρούσματα κορονοϊού.

