Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Γκαντζ: πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη του Ισραήλ προς την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ είχε σήμερα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Όλα όσα συζητήθηκαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Βενιαμίν Γκαντζ, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Με τον κ. Γκαντζ ο Έλληνας υπουργός συζήτησε την κατάσταση και τις προκλήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις παράνομες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας, σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπογραμμίστηκε η πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη του Ισραήλ προς την Ελλάδα, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τις θαλάσσιες ζώνες της και το δικαίωμα καθορισμού ΑΟΖ της, όπως εκφράστηκε με σαφήνεια στην πρόσφατη δήλωση της Ισραηλινής κυβερνήσεως.

Οι δύο υπουργοί συνομίλησαν, επίσης για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής, αμυντικό - τεχνικής συνεργασίας και συνεργασίας μεταξύ αμυντικών βιομηχανιών τους, σε συνέχεια της συναντήσεως του υπουργού Εθνικής Αμύνης με τον Ισραηλινό ομόλογό του, στο πλαίσιο της επισκέψεως του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, τον Ιούνιο.