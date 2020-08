Πολιτική

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: πλήρης στήριξη στην Ελλάδα για τις τουρκικές προκλήσεις

Πότε αναμένονται αποφάσεις για τυχόν κυρώσεις στην Τουρκία. Τα ντοκουμέντα που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας και η σημαντική συνάντηση που ακολουθεί.

Την πλήρη υποστήριξή τους στην Ελλάδα εξέφρασαν οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συγκλήθηκε μετά από αίτημα της Ελλάδας για τις συνεχόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ίδιοι εξέφρασαν την ανησυχία τους από κοινού για την κατάσταση στην περιοχή, ωστόσο για το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας θα υπάρξει σχετική συζήτηση στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε στις 28 Αυγούστου.

«Οι προκλήσεις πρέπει να τερματιστούν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολιτική λύση, μέσω ενός απευθείας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και προεδρεύων του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον εξάμηνο Χάικο Μάας.





Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε και ντοκουμέντα στους ομολόγους του για επακούμβηση ελληνικής φρεγάτας με τουρκική στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που κινείται το Oruc Reis, επεισόδιο το οποίο σχολίασε χθες και ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη μεζί με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών από το γραφείο του Αυστριακού ομολόγου του με τον οποίο στη συνάντησή τους λίγο πριν συμφώνησαν ότι η κατάσταση στην Μεσόγειο είναι ανησυχητικη.

«Η Τουρκία επέλεξε να αποσυρθεί από τον διάλογο, πριν ακόμη αυτός επανεκκινήσει. Eίμαστε καταρχήν υπέρ της επανέναρξής τους, όπως και των μηχανισμών τακτικών πολιτικών διαβουλεύσεων και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Όμως, υπάρχουν αυτονόητες προϋποθέσεις για να υπάρξει αυτός ο διάλογος. Η Ελλάδα είναι μία χώρα φιλειρηνική, αλλά πάντοτε έτοιμη να προασπίσει στο έπακρο την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και η διπλωματία της εργάζεται ώστε να μη χρειαστεί να φτάσουμε σε "θερμό επεισόδιο"» τόνισε ο υπουργός σε συνέντευξή του.

Ο Νίκος Δένδιας λίγο αργότερα είχε σημαντική συνάντηση για την τουρκική παραβατικότητα, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ίδιος ο υπουργός, συζήτησαν για την εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα.

Ενόψει της συνάντησης Δένδια - Πομπέο κοινή επιστολή για την ανάγκη ξεκάθαρης καταδίκης της Τουρκίας από την Αμερικανική ηγεσία έστειλαν παράγοντες της εβραϊκής και η ελληνοαμερικανικής κοινότητα. "Η δήλωση του Στέιτ Ντιμπάρτμεντ τώρα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να καταλάβει και το Κογκρέσο και ο Λευκός Οίκος ότι πιστεύουν ότι αυτά που κάνει η Τουρκία είναι λάθος και θα επηρεάσουν τις σχέσεις Αμερικής με Τουρκία" τόνισε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Hellenic American Leadership Council, Έντι Ζεμενίδης.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής καγκελαρίας επιβεβαίωσε για τις διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες της Άνγκελας Μέρκελ τόσο με τον έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Τούρκο Πρόεδρο. "Αυτές οι εντάσεις είναι ανησυχητικές. Και είναι σημαντικό να αποκλιμακωθούν" τόνισε.





Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλητικές του δηλώσεις. «Δε μπορούν να συνεχιστούν οι παρενοχλήσεις. Αν συνεχιστούν θα απαντήσουμε με πολλαπλάσιο τρόπο. Το Ορούτς Ρέις θα συνεχίσει τις έρευνες μέχρι 23 Αυγούστου. Με τη Μέρκελ μιλήσαμε και μου ζήτησε να ρίξουμε τους τόνους. Συμφωνήσαμε να δείξουμε καλή διάθεση. Ελπίζω να συμφώνησε το ίδιο και με τον Μητσοτάκη, με τον οποίο μίλησε» είπε ο Ερντογάν.

Παρόμοια ήταν και η δήλωση του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Δεν θέλουμε ένταση, όμως η Ελλάδα πρέπει να συμπεριφερθεί με κοινή λογική. Μην κάνει όπως έκανε πριν δυο μέρες και επιχείρησε να παρενοχλήσει το Ορούτς Ρέις. Θα πάρει την κατάλληλη απάντηση. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τις χώρες της Μεσογείου.

Με τη Γαλλία τα έβαλε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλούσι Ακάρ σε νέες τους δηλώσεις, με αφορμή τη στρατιωτική της παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα δήλωσε: «H σύμμαχος μας χώρα που δεν έχει σχέση με την περιοχή έχει ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν αρμόζει στο πνεύμα της συμμαχίας. Οποιαδήποτε επέμβαση εναντίον των πλοίων μας δεν έμεινε αναπάντητη και δεν θα μείνει. Όλοι πρέπει να ξέρουν πως σε αυτό το θέμα είμαστε αποφασιστικοί. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».