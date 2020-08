Κοινωνία

Σαρωτικοί έλεγχοι σε πλοία και λιμάνια για χρήση μάσκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένη επιτήρηση και ελέγχους από το Λιμενικό Σώμα με στόχο την αποτροπή διασποράς του κορονοϊου. Εκατοντάδες παραβάσεις.

Αυξημένη επιτήρηση και πρόσθετους ελέγχους πραγματοποιούνται σε λιμάνια και πλοία από το Λιμενικό Σώμα, ενόψει της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου με στόχο την αποτροπή διασποράς του κορονοϊου.

Όπως ανέφερε το μεσημέρι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, Νίκος Κοκκάλας, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προβεί σε χιλιάδες ελέγχους στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν πλόες και έχουν βεβαιωθεί περισσότερες από 600 διοικητικές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι εστιάζονται κυρίως στις υποχρεώσεις των επιβατών πριν την είσοδό του στο πλοίο ή κατά τη διάρκεια του πλου όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας και η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων καθώς και στις υποχρεώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και των πληρωμάτων των πλοίων.

Tόνισε ότι οι έλεγχοι διενεργούνται και εν πλω και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμμόρφωση θα υποβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης τα στελέχη του λιμενικού έχουν αναγκαστεί να επιβάλλουν και ποινικές κυρώσεις.

Ακολουθεί η σημερινή δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής:

«Στο πλαίσιο των υφισταμένων και τακτικών ελέγχων για την καθολική εφαρμογή των μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊου ανακοινώνεται ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προβεί σε χιλιάδες ελέγχους στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν πλόες και έχουν βεβαιωθεί περισσότερες από 600 διοικητικές παραβάσεις. Οι έλεγχοι εστιάζονται κυρίως στις υποχρεώσεις των επιβατών πριν την είσοδό του στο πλοίο ή κατά τη διάρκεια του πλου όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας και η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων καθώς και στις υποχρεώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και των πληρωμάτων των πλοίων, οι οποίοι έχουν καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του επιβατικού κοινού και συμμετέχουν ενεργά σε όλο αυτό το εγχείρημα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και εντείνονται το αμέσως χρονικό διάστημα και κυρίως αυτές τις ημέρες που κορυφώνεται η επιβατική κίνηση, αλλά θα ενταθούν και θα κορυφωθούν και με την επιστροφή των επιβατών το αμέσως χρονικό διάστημα. Τονίζουμε ότι οι έλεγχοι διενεργούνται και εν πλω και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμμόρφωση ή δεν ακολουθούν τις υποδείξεις τόσο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος όσο και των πληρωμάτων των πλοίων θα υποβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έχουμε αναγκαστεί να επιβάλλουμε και ποινικές κυρώσεις. Από εκεί και πέρα στόχος των ελέγχων που σας ανέφερα είναι η ασφάλεια των ταξιδιών,των πληρωμάτων και του επιβατηγού κοινού και φυσικά και των κατοίκων των νησιών μας.Για να πετύχει το εγχείρημα αυτό όμως ζητάμε τη συμβολή και τη συμμόρφωση και συνεργασία του επιβατικού κοινού που είναι καθοριστική σημασίας».