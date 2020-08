Κόσμος

Συνεχίζει το παραλήρημα η Τουρκία - Νέες απειλές από Ερντογάν

Σε νέες απειλές κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εμπρηστικός και ο υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας που κατηγόρησε την Αθήνα ότι δυναμιτίζει το κλίμα.

«Δε μπορούν να συνεχιστούν οι παρενοχλήσεις. Αν συνεχιστούν θα απαντήσουμε με πολλαπλάσιο τρόπο. Το Ορούτς Ρέις θα συνεχίσει τις έρευνες μέχρι 23 Αυγούστου. Με τη Μέρκελ μιλήσαμε και μου ζήτησε να ρίξουμε τους τόνους. Συμφωνήσαμε να δείξουμε καλή διάθεση. Ελπίζω να συμφώνησε το ίδιο και με τον Μητσοτάκη, με τον οποίο μίλησε» είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αγκάθι στα νέο - οθωμανικό όνειρα του Ερντογάν, η σημαντική συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ, με τον τούρκο πρόεδρο να επιχειρεί να ρίξει γέφυρες με το Κάιρο.



"Ως Τούρκικος λαός δεν είμαστε εχθρικοί απέναντι στο λαό της Αιγύπτου. Οι θέσεις τους δεν συγκρίνονται με τα όσα πιστεύει για αυτούς ο Ελληνικό λαός. Από την ιστορία μας και την ανταλλαγή πολιτισμού μας, εκτός από τον Αιγυπτιακό λαό θα πρέπει να το κατανοήσει και η ηγεσία της Αιγύπτου" είπε ο Ερντογάν, ο οποίος συντηρεί και το θέμα της Δυτικής Θράκης που άνοιξε η Άγκυρα με την υπόθεση των μειονοτικών σχολείων, ανακαλύπτοντας τώρα ένα νέο περιστατικό:



"Στη Δυτική Θράκη χρησιμοποιούν όπλα στους τάφων των ομογενών μας. Πυροβόλησαν στα νεκροταφεία. Δεν εγκαταλείπουμε τους ομογενείς μας νεκρούς ή ζωντανούς μόνους τους. Όταν έρθει η στιγμή θα κάνουμε ότι είναι αναγκαίο".

Στο ίδιο, προκλητικό μήκος κύματος και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Δεν θέλουμε ένταση, όμως η Ελλάδα πρέπει να συμπεριφερθεί με κοινή λογική. Μην κάνει όπως έκανε πριν δυο μέρες και επιχείρησε να παρενοχλήσει το Ορούτς Ρέις. Θα πάρει την κατάλληλη απάντηση. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τις χώρες της Μεσογείου.

Με τη Γαλλία τα έβαλε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλούσι Ακάρ σε νέες τους δηλώσεις, με αφορμή τη στρατιωτική της παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα δήλωσε: «H σύμμαχος μας χώρα που δεν έχει σχέση με την περιοχή έχει ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν αρμόζει στο πνεύμα της συμμαχίας. Οποιαδήποτε επέμβαση εναντίον των πλοίων μας δεν έμεινε αναπάντητη και δεν θα μείνει. Όλοι πρέπει να ξέρουν πως σε αυτό το θέμα είμαστε αποφασιστικοί. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».