Πολιτική

Τουρκική προκλητικότητα: Τι συζήτησαν Δένδιας - Πομπέο

H μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Μάικ Πομπέο. Ισχυρή η διμερής σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας.

Συνάντηση με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Βιέννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η τουρκική παραβατικότητα, καθώς και εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, “Η επείγουσα ανάγκη για τη μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Έλληνα ομόλογο του Νίκο Δένδια στη Βιέννη”.

Προστίθεται ακόμη ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την ισχυρή διμερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «όλα μπορούν να επιλυθούν, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί στην Τουρκία».

Εξέφρασε δε, σύμφωνα με το Reuters, την ελπίδα να μην υπάρξει σύγκρουση εφόσον όλοι ενεργήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Νωρίτερα, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εταίρους να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα.

Ο κ. Δένδιας παρουσίασε ντοκουμέντα στους ομολόγους του για επακούμβηση ελληνικής φρεγάτας με τουρκική στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που κινείται το Oruc Reis, επεισόδιο το οποίο σχολίασε χθες και ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη μεζί με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών από το γραφείο του Αυστριακού ομολόγου του με τον οποίο στη συνάντησή τους λίγο πριν συμφώνησαν ότι η κατάσταση στην Μεσόγειο είναι ανησυχητικη.