Οικονομία

Κορονοϊός: “νοσεί” η τουριστική αγορά (βίντεο)

Ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις κρατήσεις καταγράφουν οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, στους παραδοσιακούς προορισμούς του Δεκαπενταύγουστου, μετά την αναστολή των λιτανειών.