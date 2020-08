Life

Ελλάδα “ψηφίζουν” και φέτος οι διάσημοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και φέτος παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες επέλεξαν την χώρα μας, για τις διακοπές τους, όπως η Μόνικα Μπελούτσι και η οικογένεια Μπέκαμ.