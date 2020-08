Κόσμος

Μακρόν σε Τραμπ για την Ανατολική Μεσόγειο: Θα επιβάλλουμε ειρήνη και ασφάλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Τραμπ για την Aνατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρος Μακρόν διαβεβαιώνει πως οι απόψεις του "συγκλίνουν" με εκείνες του Αμερικανού ομολόγου του

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα πως οι απόψεις του σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη είναι «συγκλίνουσες» με εκείνες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου του Άμπου Ντάμπι Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ, έπειτα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μαζί τους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το κάνουμε να γίνει σεβαστό», επισήμανε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε ένα tweet που έστειλε.