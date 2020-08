Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση της έντασης

Δήλωσε ικανοποιημένος από την καταδίκη της παράνομης τουρκικής συμπεριφοράς και από τη συμπαράσταση που εξέφρασαν οι εταίροι μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και οφείλει να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, τόνισε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Αυτό, κατέστησε σαφές ο κ. Δένδιας, είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποκλιμάκωση της κατάστασης και σημείωσε πως αυτή τη θέση συμμερίζονται όλοι οι συνομιλητές του και επιβεβαιώθηκε από το σημερινό έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, ο κ. Δένδιας είπε πως του ανέπτυξε την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε: «Η σαφής τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνεία. Είχα την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή τη σαφή θέση του υπουργείου του και της αμερικανικής πλευράς». Περαιτέρω επισήμανε: «ως γνωστόν, η Τουρκία κλιμακώνει την παραβατική της συμπεριφορά. Επιδιώκει έτσι την επιβολή τετελεσμένων. Η Τουρκία στρατιωτικοποιεί την κατάσταση. Εκθέτει με τον πιο προφανή τρόπο, την έλλειψη νομικών επιχειρημάτων από την πλευρά της». Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του από την καταδίκη της παράνομης τουρκικής συμπεριφοράς και από τη συμπαράσταση που εξέφρασαν και πάλι οι εταίροι προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο κυρώσεων που έχει ζητήσει το Συμβούλιο από τις υπηρεσίες της ΕΕ, ενημέρωσε πως καταρτίζεται και τόνισε ότι θα αποτελέσει αντικείμενο της προσεχούς συζήτησης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Βερολίνο στο τέλος του μήνα. Ως προς αυτό, ο κ. Δένδιας είπε πως στόχος μας είναι να υπάρχει ένα έτοιμο εργαλείο στα χέρια της ΕΕ αν χρειαστεί, ένα εργαλείο που θα ωθήσει την Τουρκία να επανέλθει στον δρόμο της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό το σημείο, υπογράμμισε πως οι προσχηματικές εκκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας για διάλογο καταρρίπτονται συνεχώς από τις απροκάλυπτες απειλές που πάντα τις συνοδεύουν.

Εστιάζοντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, είπε πως στο Συμβούλιο παρουσίασε με στοιχεία την ακριβή εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης στην περιοχή, ώστε να διαπιστώσουν οι φίλοι και οι εταίροι μας τι αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλειρηνική, επιλύει τα όποια ζητήματα μέσω του διαλόγου και με βάση το διεθνές δίκαιο, προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών και επισήμανε πως οι πρόσφατες συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο το αποδεικνύουν. Συμπλήρωσε πως η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο και με την Τουρκία, όχι όμως υπό το κράτος πίεσης και εκβιασμών. Διάλογος, συνέχισε, διεξάγεται υπό τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Θάλασσας και επί της μόνης πραγματικής μεταξύ μας διαφοράς, όχι επί παντός του επιστητού.

Τέλος, ευχαρίστησε εγκάρδια τον Αυστριακό ομόλογό του, τονίζοντας πως βρήκε στη Βιέννη ευήκοον ους για τις ελληνικές απόψεις και σημείωσε πως «η άποψή μας εκφράστηκε με τον πιο καθαρό τρόπο και από την Αυστρία κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών».