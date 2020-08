Κοινωνία

Αντίρριο: παρασύρθηκε από ρεύματα και τον έσωσε φέρι μποτ (βίντεο)

Ο καπετάνιος του πλοίου είδε τον άνδρα να καλεί σε βοήθεια και έτρεξε αμέσως να τον βοηθήσει.

Έναν άνδρα περισυνέλεξαν, το βράδυ της Παρασκευής, οι ναυτικοί σε γραμμή φερι μποτ στο Ριο-Αντίρριο.

Ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κολυμπώντας την γέφυρα, αλλά τα ισχυρά ρεύματα τον παρέσυραν.

Ευτυχώς ο άνδρα είναι καλά στην υγεία του

Πηγή; npress.gr